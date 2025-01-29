В Иерусалиме и в Тель а-Шомере митингуют ультраортодоксы

29 января ультраортодоксы продолжили митинговать против призыва в ЦАХАЛ. Десятки харедим проводят демонстрацию возле призывного пункта БАКУМ в Тель а-Шомере.

Несколько человек пытались перекрыть движение и были оттеснены полицией. О задержанных не сообщается.

Возле призывного пункта в Иерусалиме собрались несколько десятков жителей квартала Меа Шеарим. Они выкрикивают лозунги против призыва. На данный момент нарушения общественного порядка не зафиксированы.