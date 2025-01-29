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Израиль

В Иерусалиме и в Тель а-Шомере митингуют ультраортодоксы

Призыв ультраортодоксов
ЦАХАЛ
Акции протеста
время публикации: 29 января 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 11:44
В Иерусалиме и в Тель а-Шомере митингуют ультраортодоксы
Tomer Neuberg/Flash90

29 января ультраортодоксы продолжили митинговать против призыва в ЦАХАЛ. Десятки харедим проводят демонстрацию возле призывного пункта БАКУМ в Тель а-Шомере.

Несколько человек пытались перекрыть движение и были оттеснены полицией. О задержанных не сообщается.

Возле призывного пункта в Иерусалиме собрались несколько десятков жителей квартала Меа Шеарим. Они выкрикивают лозунги против призыва. На данный момент нарушения общественного порядка не зафиксированы.

Израиль
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