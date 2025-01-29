В Иерусалиме и в Тель а-Шомере митингуют ультраортодоксы
время публикации: 29 января 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 11:44
29 января ультраортодоксы продолжили митинговать против призыва в ЦАХАЛ. Десятки харедим проводят демонстрацию возле призывного пункта БАКУМ в Тель а-Шомере.
Несколько человек пытались перекрыть движение и были оттеснены полицией. О задержанных не сообщается.
Возле призывного пункта в Иерусалиме собрались несколько десятков жителей квартала Меа Шеарим. Они выкрикивают лозунги против призыва. На данный момент нарушения общественного порядка не зафиксированы.