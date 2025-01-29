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Израиль

Ультраортодоксы против Смотрича: "Правительство приближается к распаду"

Призыв ультраортодоксов
Ционут Датит
Бецалель Смотрич
Кнессет
время публикации: 29 января 2025 г., 12:39 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 13:00

Министр финансов Бецалель Смотрич выступил с трибуны Кнессета и упомянул возможность скорого роспуска Кнессета.

Смотрич прокомментировал ситуацию вокруг закона о призыве. "Мы нуждаемся в ультраортодоксах. Это жизненная необходимость, национальная необходимость и оборонная необходимость", – сказал Смотрич. Он добавил: "Мы не готовы отступить. Мы требуем от наших братьев, от наших коалиционных партнеров принять участие в выполнение большой заповеди и серьезной национальной задачи. Я говорю партиям ШАС и "Яадут а-Тора" – можно утвердить проект государственного бюджета и объявить о роспуске Кнессета", – добавил Смотрич.

В ответ источник в "Яадут а-Тора" заявил: "Судя по всему, правительство на пути к развалу. Министр финансов думает, что перед выборами мы проголосуем за бюджет без утверждения закона о призыве. Разумеется, он ошибается".

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2025

Коалиционный кризис: ультраортодоксы угрожают развалить правительство