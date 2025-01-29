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Израиль

На границе с Египтом сбит БПЛА с 13 винтовками М16

Контрабанда
Египет
ЦАХАЛ
время публикации: 29 января 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 12:48
На границе с Египтом сбит БПЛА с 13 винтовками М16
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия в районе египетской границы. Военными был замечен массивный беспилотник, перелетавший через границу со стороны Египта.

Беспилотник, к которому был примотан груз, сбили. После чего было обнаружено, что с помощью БПЛА контрабандисты пытались переправить в Израиль 13 автоматических винтовок М16 и боеприпасы к ним.

Конфискованное оружие было передано следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

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