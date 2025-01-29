На границе с Египтом сбит БПЛА с 13 винтовками М16
время публикации: 29 января 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 12:48
Силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия в районе египетской границы. Военными был замечен массивный беспилотник, перелетавший через границу со стороны Египта.
Беспилотник, к которому был примотан груз, сбили. После чего было обнаружено, что с помощью БПЛА контрабандисты пытались переправить в Израиль 13 автоматических винтовок М16 и боеприпасы к ним.
Конфискованное оружие было передано следователям общей службы безопасности (ШАБАК).