На границе с Египтом сбит БПЛА с 13 винтовками М16

Силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия в районе египетской границы. Военными был замечен массивный беспилотник, перелетавший через границу со стороны Египта.

Беспилотник, к которому был примотан груз, сбили. После чего было обнаружено, что с помощью БПЛА контрабандисты пытались переправить в Израиль 13 автоматических винтовок М16 и боеприпасы к ним.

Конфискованное оружие было передано следователям общей службы безопасности (ШАБАК).