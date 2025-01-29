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Израиль

В Шуэйке взорван дом террориста-убийцы

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 29 января 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 07:54
Эльханан Кляйн
Фото из архива семьи Кляйн

В ночь на 29 января силы ЦАХАЛа разрушили в деревне Шуэйка, к северу от Туль-Карема, дом Тамра Факха – террориста ХАМАСа, застрелившего 2 ноября 2023 года в районе Бейт-Лида 29-летнего Эльханана Кляйна.

Дом террориста-убийцы был взорван.

Утром 2 ноября 2023 года резервист Эльханан Кляйн, отец троих детей, получивший короткий отпуск, возвращался домой. На 557-й трассе к востоку от Туль-Карема, в районе перекрестка Бейт-Лид, недалеко от поселка Эйнав, его автомобиль был обстрелян террористом. Машина перевернулась. От полученных ранений израильтянин скончался на месте происшествия.

Израиль
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