Израиль потребовал от ХАМАСа информацию о судьбе Шири Бибас и ее детей

Накануне освобождения третьей группы заложников Израиль через посредников потребовал от ХАМАСа информацию о судьбе Шири Бибас и ее сыновей Ариэля и Кфира, которые были похищены 7 октября. Об этом написал сайт Ynet.

Корреспондент "Едиот Ахронот" Итамар Айхнер пишет, что цель этого запроса – предоставить родным Бибасов официальные данные о судьбе их близких.

Глава семейства Ярден Бибас был похищен отдельно от жены и детей, он должен быть освобожден на первом этапе сделки по "гуманитарным соображениям".

Издание отмечает, что согласно условиям соглашения, ХАМАС должен был в первую очередь освободить гражданских женщин и детей и лишь затем – передать Израилю женщин-военнослужащих. Однако Шири, Ариэль и Кфир не вошли ни в первую, ни во вторую группу освобождаемых, их нет в списках на освобождение ни 30 января, ни 1 февраля.

После получения от ХАМАСа данных о количестве живых и погибших заложников, освобождаемых на первом этапе, ЦАХАЛ уведомил родственников Бибасов, что существуют серьезные опасения за жизнь Шири и двух ее сыновей. Родные на это заявили, что они все еще надеются на их возвращение.

Отметим, что 29 ноября 2023 года террористическая группировка "Бригады Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) объявила, что трое израильтян, находившихся в заложниках, погибли в результате бомбардировки Газы ЦАХАЛом. Боевиками ХАМАСа были названы имена погибших: Шири Бибас (32 года) и ее дети Ариэль (4 года) и Кфир (10 месяцев). После чего ЦАХАЛ сообщил, что проверяет эту информацию.