Гендиректор министерства главы правительства покидает должность

Генеральный директор министерства главы правительства Йоси Шели покинет эту должность в начале февраля.

Как сообщает "Кан", уход Шели с должности связан с его назначением на пост посла Израиля в Объединенных арабских эмиратах. Согласно опубликованной информации, это назначение уже утверждено представителями ОАЭ.

Исполняющая обязанности гендиректора Дорит Штайнмац продолжит занимать эту должность до вступления в силу постоянного назначения. Как сообщает "Кан", Штайнмац считается приближенной к Саре Нетаниягу.

Йоси Шели был назначен на пост гендиректора министерства главы правительства в конце декабря 2022- го года, сразу после приведения к присяге нынешнего правительства.