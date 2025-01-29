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Израиль

Гендиректор министерства главы правительства покидает должность

Назначения
Правительство
ОАЭ
время публикации: 29 января 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 10:01
Гендиректор министерства главы правительства покидает должность
Yonatan Sindel/Flash90

Генеральный директор министерства главы правительства Йоси Шели покинет эту должность в начале февраля.

Как сообщает "Кан", уход Шели с должности связан с его назначением на пост посла Израиля в Объединенных арабских эмиратах. Согласно опубликованной информации, это назначение уже утверждено представителями ОАЭ.

Исполняющая обязанности гендиректора Дорит Штайнмац продолжит занимать эту должность до вступления в силу постоянного назначения. Как сообщает "Кан", Штайнмац считается приближенной к Саре Нетаниягу.

Йоси Шели был назначен на пост гендиректора министерства главы правительства в конце декабря 2022- го года, сразу после приведения к присяге нынешнего правительства.

Израиль
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