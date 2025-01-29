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Израиль

Прокуратура получила доступ к переписке советника премьер-министра

Прокуратура
Судебные решения
время публикации: 29 января 2025 г., 17:04 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 17:04
Cоветник премьер-министра Биньямина Нетаниягу Йонатан Урих
Avshalom Sassoni/Flash90

Прокуратура получила ордер, позволяющий проникнуть в данные переписки на WhatsApp и Telegram Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Этот ордер был выдан в рамках расследования дела о незаконной передаче секретных документов западным СМИ. Урих потребовал провести срочное судебное заседание по рассмотрению его апелляции против выдачи ордера.

Как сообщалось ранее, подозрения в отношении Уриха возникли на основе информации, полученной из телефона Эли Фельдштейна, главного подозреваемого по этому делу. Согласно подозрениям, Урих хотел убедиться, что Фельдштейн передал документ Срулику Эйнхорену, который ранее также был советником Биньямина Нетаниягу. У Эйнхорена отличные отношения с заместителем главного редактора издания Bild.

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