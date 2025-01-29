Израилю переданы списки заложников, которые будут освобождены в четверг

Палестинская террористическая организация ХАМАС передала Израилю через посредников список имен заложников, которые будут освобождены завтра – в четверг, 20 января. Более подробная информация будет опубликована после того, как близкие освобождаемых заложников будут оповещены о получении списка.

Напомним, ранее канцелярия главы правительства распространилаофициальное заявление, в котором говорится, что Арбель Иехуд, Агам Бергер и еще один заложник будут освобождены ХАМАСом в ближайший четверг, 30 января, в дополнение к трем заложникам, которые будут возвращены в Израиль в субботу, 1 февраля. Таким образом, на этой неделе ХАМАС освободит шестерых похищенных израильтян.

Канцелярия сообщает: "После жестких и решительных переговоров под руководством премьер-министра Нетаниягу ХАМАС пошел на уступки и освободит дополнительную партию заложников в ближайший четверг. В рамках этого этапа будут освобождены: Арбель Иехуд, военнослужащая Агам Бергер и еще один заложник. Кроме того, в субботу, в соответствии с договоренностью, будут освобождены еще трое похищенных".