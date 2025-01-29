Секс-скандал в спортзале в Явне: сообщение об убийстве неверной жены опровергнуто

Скандал с публикацией в социальных сетях интимных видеозаписей с участием частного фитнес-тренера и его клиенток, снятых в тренажерном зале в Явне, продолжает будоражить израильские СМИ и социальные сети.

На фоне сообщений полиции о возбуждении расследования появились множество слухов и недостоверной информации. В частности, появились утверждения, что одна из женщин, имевших связь с фитнес-тренером – дочь известного криминального авторитета. Утверждалось также, что муж другой клиентки любвеобильного тренера, узнав об измене, убил свою жену.

Как сообщает "Маарив", оба этих утверждения не соответствуют действительности. Прежде всего, у криминального авторитета, чье имя упоминалось в социальных сетях в связи со скандалом, нет дочерей такого возраста. Сообщение об убийстве женщины также не подтвердилось.

В числе пострадавших от фейковых слухов оказалась известная актриса, музыкант и звезда детских программ Инбаль Леви-Рахав, известная под псевдонимом "Инбали Ба-Ли", которая была вынуждена опубликовать опровержение, в котором она подчеркивает, что фотографии вырваны из контекста, к этому скандалу она не причастна, а лживые слухи наносят ущерб ей и ее семье: Леви-Рахав напоминает, что она мать троих детей и замужняя женщина, и просит немедленно прекратить распространять слухи. Она выразила надежду, что полиция доберется до истины.

Фитнес-тренер, ставший героем скандала, также подал в полицию жалобу и дал показания. Он подчеркнул, что не нарушил никаких законов, что все происходило по взаимному согласию, и что он является жертвой в данном случае. Он также удалил свои профили в социальных сетях, чтобы избежать излишнего внимания заинтересованной общественности.

Ночью полиция выезжала по нескольким ложным вызовам, связанным с секс-скандалом: неизвестные сообщали о поджоге злосчастного тренажерного зала (сообщение не подтвердилось) и об убийстве жительницы Явне, замешанной в отношения с фитнес-тренером (это сообщение, к счастью, тоже оказалось ложным).

Напомним, полиция расследует подозрения, что неизвестные взломали камеру наблюдения, установленную в одном из спортзалов в Явне, получив доступ к материалам личного характера и распространив их в интернете. По информации сайта "Мако", в рамках расследования полиция взяла показания и заявление о взломе у владельца спортзала. Полицейские также разыскали одну из посетительниц зала, которая была запечатлена на видео, и приняли от нее жалобу в связи с подозрением на вторжение в личную жизнь.