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Израиль

Возле баз "Сдэ-Тейман" и Бейт-Лид толпа демонстрантов атаковала журналистов

время публикации: 29 июля 2024 г., 20:05 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 20:05
Митингующие возле базы "Сдэ-Тейман"
Dudu Greenspan/Flash90

Возле баз "Сдэ-Тейман" и Бейт-Лид нападению толпы подверглись журналисты нескольких изданий, освещавших задержание для допроса резервистов в связи с подозрениями в издевательствах над заключенными палестинцами.

По словам журналистки холдинга "Едиот Ахронот" Иланы Куриель, находившаяся возле "Сдэ-Тейман" по заданию редакции, ее атаковали десятки митингующих. Они несколько раз выбивали из ее рук телефон, толкали, плевали в нее, назвали "арабской шлюхой", предательницей. Журналистку эвакуировали полицейские.

О нападениях на своих журналистов возле "Сдэ-Тейман" и Бейт-Лид сообщили медиакорпорация "Кешет" и редакция "Исраэль а-Йом".

В вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" в 20:00 сообщалось, что возле базы Бейт-Лид, на которую были доставлены для допроса задержанные резервисты, по-прежнему находятся десятки демонстрантов.

В понедельник, 29 июля, сотрудники военной полиции (МАХАШ) задержали девять резервистов ЦАХАЛа, проходящих службу в изоляторе временного содержания задержанных в ходе военных действий в секторе Газы боевиков "Сде-Тейман". Задержание, проведенное после того, как один из содержащихся в изоляторе террористов был госпитализирован с анальной травмой, столкнулось с сопротивлением со стороны военнослужащих на базе.

Вскоре около базы собралось значительное количество протестующих, включая министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и депутатов Кнессета. Демонстранты прорвались на территорию военной базы, превращенной в изолятор временного содержания. Военное командование обратилось к полиции Израиля за помощью в выдворении прорвавшихся с территории базы, включая депутатов Кнессета.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, президент Ицхак Герцог, начальник Генштаба ЦАХАЛа осудили вторжение в "Сде-Тейман".

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