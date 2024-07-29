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Ближний Восток

Международные авиакомпании отменяют или откладывают рейсы в Бейрут

время публикации: 29 июля 2024 г., 00:29 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 00:32
Международные авиакомпании отменяют или откладывают рейсы в Бейрут
AP Photo/Hassan Ammar

В связи с проблемами в области безопасности и ожиданием ответного удара Израиля, международные авиакомпании откладывают или отменяют рейсы в Бейрут.

На табло международного аэропорта Бейрута имени Рафика Харири десятки отложенных или отмененных ночных рейсов. Авиакомпании Qatar Airways, Pegasus Airlines, Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, EgyptAir внесли изменения в расписания полетов в столицу Ливана.

Авиакомпания Middle Eastern Airlines, являющаяся национальным авиаперевозчиком Ливана, отложила 18 ночных рейсов в Бейрут. В авиакомпании заявили, что этот шаг является следствием проблем со страхованием ближайших рейсов.

Самолеты авиакомпании ближайшую ночь проведут в Эр-Рияде, в лондонском аэропорту "Хитроу", на Ларнаке, в Саудовской Аравии, Копенгагене, Дохе и Дубае.

Ближний Восток
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