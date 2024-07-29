Глава МИД Израиля в ответ на угрозы Эрдогана напомнил ему о судьбе Саддама Хусейна

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с заявлением в ответ на угрозы со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На своей странице в соцсети X Кац написал: "Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Ему бы следовало попросту вспомнить, что там произошло и чем это все закончилось".

ארדואן הולך בדרכו של סדאם חוסיין ומאיים לתקוף את ישראל. רק שיזכור מה קרה שם ואיך זה הסתיים.@RTErdogan pic.twitter.com/6GykLtLoh4 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 28, 2024

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на встрече с активистами Партии справедливости и развития провинции Ризе. Несмотря на то, что основная часть речи было посвящена вопросам экономики, глава государства использовал ее и для новых угроз в адрес Израиля.

"Израиль не может творить в Палестине все, что хочет. Как мы зашли в Карабах, как мы зашли в Ливию – мы можем сделать у них то же самое. В этом нет ничего невозможного", – сказал он, напомнив о разрыве экономических отношений с Израилем.

Около двух месяцев назад Эрдоган, неоднократно сравнивавший Израиль с нацистами и называвший ХАМАС национально-освободительным движением, заявил, что, если израильская "агрессия" в Газе не будет остановлена, Израиль нанесет удар по Турции.

"Не думайте, что Израиль остановится в Газе. Если это жестокое государство, это террористическое государство не остановить, оно рано или поздно нацелится на Анатолию под предлогом захвата земли обетованной", – заявил тогда президент.