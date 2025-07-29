Ушел из жизни художник, дизайнер, лауреат Премии Израиля Давид Тартаковер

Один из крупнейших художников Израиля, автор известного плаката и логотипа "Шалом Ахшав", Давид Тартаковер скончался на 82-м году жизни. Он умер в больнице "Ихилов" после продолжительной болезни.

В 2002 году Тартаковер удостоился Премии Израиля в области дизайна. Он оставил заметный вклад в израильскую визуальную культуру. Его работы выделялись острой политической позицией и уникальным графическим стилем.

С 1976 года Тартаковер был старшим преподавателем кафедры визуальных коммуникаций академии "Бецалель", президент Ассоциации графических дизайнеров Израиля (GDAI).

Давид Тартаковер был автором узнаваемого логотипа "Шалом Ахшав" ("Мир сейчас"). Логотип был создан на основе плаката, нарисованного для массового митинга, проходившего на площади Рабина в Тель-Авиве 1 апреля 1978 года. Этот логотип стал первой политической наклейкой на машину в истории Израиля.