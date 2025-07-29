ЦАХАЛ действует против нарушений прекращения огня в Ливане: более 500 авиаударов

С момента заключения соглашения о прекращении огня в Ливане Армия обороны Израиля вынуждена силой обеспечивать соблюдение условий этого соглашения. ЦАХАЛ опубликовал статистику операций против "Хизбаллы", в соответствии с которой с момента заключения перемирия были проведены сотни операций против нарушителей условий соглашения.

В частности, за 243 дня действия соглашения о прекращении огня в Ливане Израилем были осуществлены около 500 авиаударов по целям на территории Ливана. Уничтожено около 90 ракетных пусковых установок. Были уничтожены тысячи ракет, находившихся на вооружении "Хизбаллы".

ЦАХАЛом были ликвидированы свыше 230 активистов "Хизбаллы" – как рядовых боевиков, так и высокопоставленных командиров и финансистов террористической группировки.

В Бейруте, столице Ливана, были атакованы 14 целей, связанных с "Хизбаллой". По всей территории Ливана были уничтожены около 20 командных пунктов и центров управления "Хизбаллы", а также около 40 объектов террористической инфраструктуры.

Израиль уничтожил пять предприятий по производству оружия и боеприпасов, три тренировочных лагеря для боевиков "Радуана" и сотни объектов террористической инфраструктуры группировки.

В самые напряженные дни военной операции "Железные мечи" были призваны 69 батальонов резервистов. В среднем, каждый резервист отслужил 314 дней "милуим". В 2025 году был призван 61 батальон резервистов.

С начала войны были уничтожены от 70% до 80% ракетных пусковых установок "Хизбаллы", а подразделения спецназа "Хизбаллы" "Радуан" разгромлены и не способны к осуществлению своих планов по широкомасштабному наступлению на Израиль.