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Израиль

В Иерусалиме в результате ДТП погибла женщина

ДТП
время публикации: 29 июля 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 18:02
В Иерусалиме в результате ДТП погибла женщина
Пресс-служба МАДА

На улице Неве Яаков в Иерусалиме автобус сбил переходившую дорогу женщину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина (примерно 80 лет) скончалась от полученных травм на месте ДТП.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
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