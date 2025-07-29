В Иерусалиме в результате ДТП погибла женщина

На улице Неве Яаков в Иерусалиме автобус сбил переходившую дорогу женщину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина (примерно 80 лет) скончалась от полученных травм на месте ДТП.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.