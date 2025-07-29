Семилетний мальчик попал под машину в Иерусалиме, он в тяжелом состоянии
время публикации: 29 июля 2025 г., 16:02 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 16:02
Мальчик в возрасте семи лет был сбит автомобилем на улице а-Рав Авраам Равиц в Иерусалиме. По предварительным сообщениям полиции, инцидент произошел на парковке возле жилого дома, и ребенок попал под такси.
Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего повезли его в больницу в тяжелом состоянии. У мальчика тяжелые травмы головы и верхней части тела.
Полиция расследует обстоятельства случившегося.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июля 2025