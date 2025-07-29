x
29 июля 2025
|
последняя новость: 16:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 июля 2025
|
29 июля 2025
|
последняя новость: 16:41
29 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ продолжил доставку гуманитарной помощи в сектор Газы с воздуха

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 июля 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 15:26
ЦАХАЛ продолжил доставку гуманитарной помощи в сектор Газы с воздуха
AP Photo/Jehad Alshrafi

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в соответствии с распоряжениями политического руководства и в рамках сотрудничества Израиля с ОАЭ, Иорданией и Египтом, ЦАХАЛ посредством координатора действий правительства на территориях продолжил во вторник, 29 июля, работы по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы.

В течение последних часов при помощи парашютов были сброшены 52 посылки, содержащие продукты и товары первой необходимости для жителей юга и севера сектора.

ЦАХАЛ продолжит работы по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы в сотрудничестве с международным сообществом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2025

662-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2025

ЦАХАЛ: ХАМАС разграбил грузовик с помощью в Газе. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2025

Факты и фейки PR-кампании ХАМАСа. Видеокомментарий от Давида Шарпа