ЦАХАЛ продолжил доставку гуманитарной помощи в сектор Газы с воздуха

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в соответствии с распоряжениями политического руководства и в рамках сотрудничества Израиля с ОАЭ, Иорданией и Египтом, ЦАХАЛ посредством координатора действий правительства на территориях продолжил во вторник, 29 июля, работы по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы.

В течение последних часов при помощи парашютов были сброшены 52 посылки, содержащие продукты и товары первой необходимости для жителей юга и севера сектора.

ЦАХАЛ продолжит работы по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы в сотрудничестве с международным сообществом.