ЦАХАЛ продолжил доставку гуманитарной помощи в сектор Газы с воздуха
время публикации: 29 июля 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 15:26
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в соответствии с распоряжениями политического руководства и в рамках сотрудничества Израиля с ОАЭ, Иорданией и Египтом, ЦАХАЛ посредством координатора действий правительства на территориях продолжил во вторник, 29 июля, работы по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы.
В течение последних часов при помощи парашютов были сброшены 52 посылки, содержащие продукты и товары первой необходимости для жителей юга и севера сектора.
ЦАХАЛ продолжит работы по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы в сотрудничестве с международным сообществом.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2025