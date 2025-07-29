Каникулы в Израиле: подростки из США сбросили животное с иерусалимского балкона
время публикации: 29 июля 2025 г., 17:35 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 17:35
Сотрудники иерусалимской полиции задержали для допроса двух несовершеннолетних, которые были запечатлены на видео, когда сбрасывали животное с балкона многоэтажного здания. Задержанные – подростки в возрасте 16 и 17 лет, граждане США.
По данным предварительного расследования, в Израиле подозреваемые находятся на каникулах в рамках "летнего лагеря". Их личность удалось установить после того, как полицейские определили, с какого именно здания было сброшено животное: речь шла о доме в районе Ар-Ноф.
Расследование по этому делу продолжается. Подробности инцидента на данном этапе не публикуются.
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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 02 июня 2018