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Израиль

Утверждено назначение депутата Мильвицкого на должность главы финансовой комиссии

Финкомиссия
время публикации: 29 июля 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 14:46
Утверждено назначение депутата Мильвицкого на должность главы финансовой комиссии
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета по регламенту утвердила назначение депутата Ханоха Мильвицкого ("Ликуд") на должность временного главы финансовой комиссии Кнессета.

Девять депутатов проголосовали за это назначение, шесть проголосовали против.

На заседании комиссии Кнессета по регламенту разразился скандал. Напомним, что Мильвицки находится под следствием по подозрению в изнасиловании.

Депутат Кнессета Тали Готлиб подвергла резкой критике само обсуждение. "Я отказываюсь быть частью болота, в котором женщины априори подавляемы и всегда думают одинаково", – заявила она. "Не случайно Мильвицкого даже не вызвали на допрос", – добавила она.

В ответ депутат Мерав Бен-Ари заявила: "Эта женщина защищает насильников и поддерживает легитимность проституции. Она должна объяснить свои действия".

Депутат Пнина Тамене-Шета ("Кахоль Лаван") заявила, что "позиция Готлиб – это "продолжение ее мировоззрения, как адвоката".

Израиль
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