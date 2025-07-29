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Израиль

БАГАЦ требует выплаты за возвращение жителям населенных пунктов севера, которые не эвакуировались

Верховный суд/БАГАЦ
Война с "Хизбаллой"
Компенсации и выплаты
время публикации: 29 июля 2025 г., 14:27 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 14:27
БАГАЦ требует выплаты за возвращение жителям населенных пунктов севера, которые не эвакуировались
David Cohen/Flash90

Накануне принятия окончательного решения по апелляции жителей приграничных с Ливаном населенных пунктов, которые не были эвакуированы во время войны с "Хизбаллой", но не получили "выплаты за возвращение", БАГАЦ порекомендовал правительству распространить компенсации и на эти населенные пункты.

В соответствии с решением правительства, жители населенных пунктов, расположенных в радиусе до девяти километров от границы, имеют право на "выплату за возвращение" в размере 15360 шекелей на взрослого и 7680 шекелей на ребенка. Однако 19 населенных пунктов так и не были эвакуированы, несмотря на то, что находятся в указанном радиусе от границы.

Речь идет о таких населенных пунктах, как Гонен, Шамир, Мицпе-Хила, Рейхания, Хурфейш и других. Жители этих населенных пунктов утверждают, что более года они находились фактически в зоне боевых действий, под постоянной угрозой и без возможности вести нормальную жизнь. На этом основании они требуют предоставить им те же выплаты, которые государство предоставило вернувшимся из эвакуации северянам.

Государство должно предоставить ответ на указание БАГАЦа до 9 сентября.

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