Очередную зеленую мартышку отловили в Рамле: за ней гонялись несколько недель

С начала марта, когда стартовала операция по спасению доставленных в Израиль контрабандой диких животных, были пойманы уже 54 зеленые мартышки. Последняя из этого списка обезьяна заставила побегать за собой: еще несколько недель назад ее видели в районе главной дороги в Рамле, но многочисленные поиски не принесли успеха.

Через некоторое время инспекторы Управления природы и парков получили вызов от рабочих завода "Нешер", рассказавших, что обезьяна пришла к ним. Приехав на завод, сотрудники муниципальной ветеринарной службы и инспекторы Управления природы и парков обнаружили мартышку: обезьяна сидела на высоком столбе, и добраться до нее было невозможно.

Специалисты оставили гуманные ловушки, и во вторник утром мартышка попалась в одну из них. Обезьяна была передана в приют для обезьян для медицинского обследования и дальнейшего пристройства.

Предыдущая зеленая мартышка, 53-я по счету, была поймана на прошлой неделе после полутора месяцев поисков. По словам главы отдела диких животных, содержащихся в неволе, Ури Лениэля, многие владельцы, устав от сложности содержания обезьян дома, попросту выкидывают питомцев на улицу. "Обезьяны – чувствительные, умные существа, нуждающиеся в обществе себе подобных, – подчеркивает он. – Выбросить их в чуждую для них природу без единого похожего на них существа рядом – это ужасная жестокость".

Представитель Управления природы и парков вновь подчеркивает: обезьяна – не домашнее животное, ее место в природе в ее естественной среде обитания, и лишь если нет выбора – в хороших приютах и зоопарках. В израильской природе обезьяны могут стать инвазивным видом, который поставит под угрозу местную экологию.

Если вам известно о человеке, незаконно содержащем дикое животное, или вы столкнулись с экзотическим животным в израильской природе, просьба обратиться в Управление природы и парков по телефону *3639 или в полицию по телефону 100.