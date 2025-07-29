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Израиль

12-й телеканал: посол Израиля в ОАЭ будет возвращен в Израиль из-за неподобающего поведения

Израиль
время публикации: 29 июля 2025 г., 21:43 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 21:50
12-й телеканал: посол Израиля в ОАЭ будет возвращен в Израиль из-за неподобающего поведения
Yonatan Sindel/Flash90

Как сообщает новостная редакция 12-го телеканала, посол Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах Йоси Шели, в прошлом занимавший пост генерального директора министерства главы правительства, будет в ближайшее время возвращен на родину.

Причиной этого стало неподобающее поведение главы представительства во время посещения паба несколько месяцев назад, где он развлекался вместе с группой израильтян. Как сообщается, это поведение было признано неприемлемым как с морально-этической, так и с персональной точек зрения.

Об инциденте сообщили своему израильскому руководству охранники Шели. Власти Объединенных Арабских Эмиратов задействовали неформальные каналы, чтобы выразить официальному Иерусалиму возмущение действиями посла, которые они назвали оскорбительным. анцелярии главы правительства:

Канцелярия главы правительства поспешила выступить с опровержением. "Вопреки сообщениям, премьер-министр Нетаниягу не принимал решения о возвращении в страну посла Израиля в ОАЭ Йоси Шели", - утверждается в комментарии.

Израиль
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