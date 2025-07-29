ПТСР правого лагеря. Что делать? Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

После начала поставок гуманитарной помощи в Газу и на фоне застоя в переговорах по заложникам, правый лагерь увяз в острых внутренних противоречиях. И речь не идет о конфронтации с оппозицией, а о глубинном посттравматическом синдроме, который формирует поведение правых партий с начала 90-х годов.

Сегодня правые силы стоят перед выбором: остаться в коалиции, которая, по их мнению, "кормит террористов", или выйти из нее с риском отправить страну на досрочные выборы. Страх перед повторением ошибок 1992 и 1999 годов парализует их действия. Тогда выход из коалиции привёл к приходу Рабина и Барака, соглашениям Осло и второй интифаде. Правые запомнили урок – и не хотят его повторения.

При этом Биньямин Нетаниягу сознательно исключает ключевых министров из процессов принятия решений, как это произошло с вопросом гуманитарных поставок. Бен-Гвир и Смотрич оказались за бортом, что вызвало их гнев. Но даже они пока не готовы пойти до конца и покинуть правительство.

Все это – часть более масштабной политической шахматной партии: Нетаниягу пытается выиграть время. Он балансирует между обещаниями уничтожить ХАМАС и международным давлением, между переговорами и войной. Но время уходит.

Что выберет премьер-министр? Оккупацию Газы и продолжение войны? Или частичное отступление – с риском потери коалиции и власти? Ключевые решения – близко. А ставка в этой партии – будущее Израиля.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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