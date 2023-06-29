В Иране агентами "Мосада" похищен глава ячейки, готовившей теракты на Кипре

В четверг, 29 июня, были разрешены к публикации подробности операции по предотвращению теракта против израильтян на Кипре и того, какую роль в этом сыграл "Мосад".

О том, что на Кипре был предотвращен теракт, целью которого были израильские предприниматели, кипрские СМИ сообщили 25 июня, отметив, что информация о готовящемся нападении была получена от Израиля и США. Днем позднее, 26 июня, канцелярия главы правительства подтвердила, что огромную роль в этой операции сыграл "Мосад", однако подробности держались в секрете.

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И только спустя четыре дня "Мосад" сообщил, что предотвратить теракт и арестовать всех членов террористической ячейки на Кипре удалось благодаря тому, что агенты израильской спецслужбы похитили в Иране и допросили главу террористической ячейки Юсеф Шахбази-Аббасалилу. Признание террориста было снято на видео и его фрагменты опубликованы израильской спецслужбой.

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Шахбази-Аббасалилу сообщил, что его непосредственным куратором был Хасан Шуштари Заде, утверждавший, что занимает руководящий пост в отделе внешней разведки (отдел 800) "Корпуса стражей исламской революции".

По словам похищенного террориста, он был отправлен куратором на турецкую часть Кипра, откуда пакистанские агенты, работающие на КСИР, помогли ему попасть на греческую сторону Кипра. Шахбази-Аббасалилу добавил, что пакистанцы, с которым он встретился на Кипре, в прошлом совершали покушения и убийства по заказу КСИР.

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Попав на греческую часть остров он с помощью мобильного приложения, разработанного КСИР, получил фотографию израильтянина, являющегося целью покушения, и также его адрес.

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Шахбази-Аббасалилу утверждал: когда он пришел к дому израильтянина для сбора информации, с ним связался куратор и сообщил, что кипрские спецслужбы вышли на его след. Ему было приказано спрятать оружие и срочно вернуться в Иран.

После возвращения в Исламскую республику Юсеф Шахбази-Абасалилу был похищен двумя агентами "Мосада".

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Высокопоставленный представитель "Мосада", комментируя итоги операции, заявил: "Поймаем каждого, кто занимается террором против евреев и израильтян во всем мире, в том числе на иранской территории".