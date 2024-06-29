Силы 98-й дивизии уничтожили десятки террористов в районе Шуджаийя

В конце минувшей недели силы 98-й дивизии действовали в районе Шуджаийя, к востоку от города Газа, уничтожая террористические инфраструктуры. Бойцы вступали в ближний бой с террористами, также наносились удары с воздуха. Были ликвидированы десятки террористов.

Силы 7-й бригады оцепили гражданскую территорию, превращенную террористами ХАМАСа в военный комплекс, где были выявлены наблюдательные пункты, оружие, дроны и ракетные пусковые установки, расположенные возле школы.

Бойцы бригады "Цанханим" приступили к демонтажу террористических инфраструктур и военных зданий в этом районе, изъятию оружия и ликвидации туннелей.