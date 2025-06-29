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Израиль

Мэр Арада запретил продажу газеты "Гаарец" в городе. Глава МВД сделал ему замечание

МВД
время публикации: 29 июня 2025 г., 21:43 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 21:43
Мэр Арада запретил продажу газеты "Гаарец" в городе. Глава МВД сделал ему замечание
Wikipedia.org. Фото: Hmbr at he.wikipedia / CC-BY-2.5; Released under the GNU Free Documentation License

Мэр Арада Яир Мааян запретил продажу газеты "Гаарец" в городе, пообещав наказывать тех, кто возьмется за ее распространение. Об этом написало издание "Mаарив".

Гнев мэра вызвала публикация в газете, в которой утверждалось, что израильским военным приказано стрелять в жителей Газы, приближающихся к местам выдачи гуманитарной помощи. Яир Мааян напомнил, что в прошлом "Гаарец" называла боевиков "Нухбы" борцами за свободу, а теперь, "распространяет клевету о солдатах ЦАХАЛа".

Министр внутренних дел Моше Арбель указал Яиру Мааяну, что у мэра нет юридических полномочий запрещать продажу той или иной газеты на подведомственной ему территории.

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