"Кан-11": на переговорах с Сирией судьба Голанских высот пока не обсуждается

По информации "Кан-11", главным условием Дамаска для подписания договора о нормализации отношений с Израилем является вывод сил ЦАХАЛа с юга Сирии.

Рой Кейс, корреспондент медиакорпорации "Кан", при этом ссылается на сирийский источник, знакомый с ходом прямых переговоров между Дамаском и Иерусалимом. По словам его собеседника, в данный момент на переговорах не обсуждается судьба Голанских высот.

Кроме того, сирийский источник сообщил, что в Дамаске не исключают возможность личной встречи Ахмада аш-Шараа с Биньямином Нетаниягу в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке.

Возможное сближение с Израилем собеседник Роя Кейса объясняет общими интересами. В частности, новое правительство Сирии выступает против Ирана, "Хизбаллы", "Исламского джихада" и ХАМАСа.