"Колесницы Гидеона": бойцы "Гивати" уничтожают инфраструктуру террора в Джабалии
время публикации: 29 июня 2025 г., 19:27 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 19:33
Бойцы бригады "Гивати" под командованием 162-й дивизии действуют в районе Джабалии на севере сектора Газы в рамках операции "Колесницы Гидеона".
По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в течение последних недель бойцы ликвидировали множество террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру над землей и под землей, обнаружили и конфисковали оружие и боеприпасы, часть которых была спрятана в гражданских зданиях.
В ходе операции в районе Джабалии была обнаружена заминированная территория: террористы планировали привести взрывчатку в действие против израильских сил. ВВС с воздуха уничтожили взрывные устройства.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июня 2025