x
29 июня 2025
|
последняя новость: 20:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 июня 2025
|
29 июня 2025
|
последняя новость: 20:18
29 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Колесницы Гидеона": бойцы "Гивати" уничтожают инфраструктуру террора в Джабалии

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 июня 2025 г., 19:27 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 19:33
"Колесницы Гидеона": бойцы "Гивати" уничтожают инфраструктуру террора в Джабалии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Гивати" под командованием 162-й дивизии действуют в районе Джабалии на севере сектора Газы в рамках операции "Колесницы Гидеона".

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в течение последних недель бойцы ликвидировали множество террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру над землей и под землей, обнаружили и конфисковали оружие и боеприпасы, часть которых была спрятана в гражданских зданиях.

В ходе операции в районе Джабалии была обнаружена заминированная территория: террористы планировали привести взрывчатку в действие против израильских сил. ВВС с воздуха уничтожили взрывные устройства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июня 2025

632-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июня 2025

ЦАХАЛ призвал жителей севера Газы эвакуироваться в южные районы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июня 2025

631-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии