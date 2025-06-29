"Колесницы Гидеона": бойцы "Гивати" уничтожают инфраструктуру террора в Джабалии

Бойцы бригады "Гивати" под командованием 162-й дивизии действуют в районе Джабалии на севере сектора Газы в рамках операции "Колесницы Гидеона".

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в течение последних недель бойцы ликвидировали множество террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру над землей и под землей, обнаружили и конфисковали оружие и боеприпасы, часть которых была спрятана в гражданских зданиях.

В ходе операции в районе Джабалии была обнаружена заминированная территория: террористы планировали привести взрывчатку в действие против израильских сил. ВВС с воздуха уничтожили взрывные устройства.