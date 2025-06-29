Крупнейшая антитеррористическая операция в Иудее и Самарии: задержаны 60 хамасовцев

Общая служба безопасности ШАБАК объявила об аресте более 60 террористов ХАМАСа в самой крупной за последнее десятилетие антитеррористической операции в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии.

Как сообщает The Times of Israel, в течение последних трех месяцев в ходе совместных операций ШАБАКа, ЦАХАЛа и полиции была вскрыта масштабная, комплексная и влиятельная инфраструктура ХАМАСа в Хевроне.

В ходе этой операции были арестованы более 60 активистов ХАМАСа, действовавшие в рамках десяти взаимосвязанных террористических ячеек, обнаружены и конфискованы 22 единицы огнестрельного оружия, 11 гранат и другие виды вооружений и боеприпасов, обнаружен подземный арсенал и укрытия для террористов.

В соответствии с расследованием ШАБАКа, высокопоставленные боевики ХАМАСа из Хеврона, большинство из которых в прошлом отбывали сроки в израильских тюрьмах за террористическую деятельность, занимались вербовкой, вооружением и подготовкой боевиков для проведения терактов-обстрелов и закладывания взрывных устройств.

В частности, они проводили огневую подготовку, собирали разведданные о различных израильских целях, изготавливали взрывчатые вещества и бомбы в рамках подготовки крупных терактов на территории Иудеи и Самарии и внутри Израиля. Подчеркивается, что теракты планировались в ближайшее время.

Арестованные террористы причастны также к обстрелу израильского автомобиля на развязке Бани-Наим возле Хеврона в августе 2010 года, в ходе которого были убиты четверо израильтян, муж и жена Ицхак и Тали Имас и двое их пассажиров, Кохава Эвен Хаим и Авишай Шиндлер.