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Израиль

Крупнейшая антитеррористическая операция в Иудее и Самарии: задержаны 60 хамасовцев

Иудея и Самария
ХАМАС
ШАБАК
Террористы
время публикации: 29 июня 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 16:33
Крупнейшая антитеррористическая операция в Иудее и Самарии: задержаны 60 хамасовцев
Пресс-служба ЦАХАЛа

Общая служба безопасности ШАБАК объявила об аресте более 60 террористов ХАМАСа в самой крупной за последнее десятилетие антитеррористической операции в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии.

Как сообщает The Times of Israel, в течение последних трех месяцев в ходе совместных операций ШАБАКа, ЦАХАЛа и полиции была вскрыта масштабная, комплексная и влиятельная инфраструктура ХАМАСа в Хевроне.

В ходе этой операции были арестованы более 60 активистов ХАМАСа, действовавшие в рамках десяти взаимосвязанных террористических ячеек, обнаружены и конфискованы 22 единицы огнестрельного оружия, 11 гранат и другие виды вооружений и боеприпасов, обнаружен подземный арсенал и укрытия для террористов.

В соответствии с расследованием ШАБАКа, высокопоставленные боевики ХАМАСа из Хеврона, большинство из которых в прошлом отбывали сроки в израильских тюрьмах за террористическую деятельность, занимались вербовкой, вооружением и подготовкой боевиков для проведения терактов-обстрелов и закладывания взрывных устройств.

В частности, они проводили огневую подготовку, собирали разведданные о различных израильских целях, изготавливали взрывчатые вещества и бомбы в рамках подготовки крупных терактов на территории Иудеи и Самарии и внутри Израиля. Подчеркивается, что теракты планировались в ближайшее время.

Арестованные террористы причастны также к обстрелу израильского автомобиля на развязке Бани-Наим возле Хеврона в августе 2010 года, в ходе которого были убиты четверо израильтян, муж и жена Ицхак и Тали Имас и двое их пассажиров, Кохава Эвен Хаим и Авишай Шиндлер.

Израиль
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