Машина сбила 11-летнего мальчика на электросамокате в Петах-Тикве, он в тяжелом состоянии
время публикации: 29 июня 2025 г., 15:06 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 15:12
11-летний мальчик получил крайне тяжелые травмы верхней части тела в результате дорожно-транспортного происшествия в Петах-Тикве: ребенок ехал на электрическом самокате по улице Струк, и был сбит автомобилем.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего отвезли его в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.
Сообщается, что у мальчика было массивное кровотечение, которое удалось остановить, его состояние на момент доставки в больницу было стабильным.
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