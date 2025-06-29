Машина сбила 11-летнего мальчика на электросамокате в Петах-Тикве, он в тяжелом состоянии

11-летний мальчик получил крайне тяжелые травмы верхней части тела в результате дорожно-транспортного происшествия в Петах-Тикве: ребенок ехал на электрическом самокате по улице Струк, и был сбит автомобилем.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего отвезли его в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.

Сообщается, что у мальчика было массивное кровотечение, которое удалось остановить, его состояние на момент доставки в больницу было стабильным.