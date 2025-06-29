С 1 августа прекращается финансирование проживания в эвакуации жителей Отеф Аза

Правительство в ходе телефонного голосования утвердило снятие ограничений безопасности с 12 населенных пунктов на границе с сектором Газы с 1 июля, приняв рекомендацию министерства обороны. Речь идет о кибуцах Беэри, Кфар-Аза, Нир-Оз, Суфа, Нетив а-Асара, Нир-Ицхак, Керем-Шалом, Эйн а-Шлоша, Нирим, Нахаль-Оз, Кисуфим и Холит.

Таким образом, финансирование пребывания для большинства жителей Отеф Аза в эвакуации будет прекращено с 1 августа.

К настоящему моменту жители еще не могут вернуться в такие населенные пункты, как Нахаль-Оз, Кисуфим, Кфар-Аза, Беэри и Нир-Оз в связи с продолжающимися там масштабными восстановительными работами.

Ожидается, что финансирование государством пребывания в эвакуации жителей этих пяти кибуцев будет продолжено и после первого августа.

Жители остальных населенных пунктов, проживающие в центрах эвакуации за счет государства через министерство туризма или другие правительственные ведомства смогут продолжить проживание там не дольше чем до 31 июля.