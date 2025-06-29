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Израиль

Суд отменил заседания суда над Нетаниягу на ближайшую неделю

Судебные решения
Суд
время публикации: 29 июня 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 15:45
Суд отменил заседания суда над Нетаниягу на ближайшую неделю
Miriam Alster/Flash90

Окружной суд отменил на ближайшую неделю все заседания, в ходе которых должен был давать свидетельские показания премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Решение было принято после того, как состоялось закрытое заседание суда. В заседании приняли участие глава военной разведки генерал-майор Шломи Биндер, глава службы внешней разведки "Мосад" Деди Барнеа и главы других оборонных структур.

На данный момент, отменены заседания суда, которые должны были состояться 30 июня и 2 июля. В судебном решении говорится, что в ходе заседания были представлены новые данные по сравнению с теми, что были в распоряжении судебной системы, когда принимались предыдущие решения, отвергавшие просьбу о переноcе даты свидетельских показаний.

Нетаниягу просил об отмене заседаний на две ближайшие недели. По поводу следующей недели будет приниматься дополнительное решение.

Израиль
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