Нетаниягу лично объясняет судьям, почему ему нужно отложить показания в суде

После того, как суд дважды отклонил просьбу главы правительства Биньямина Нетаниягу и его адвокатов об отсрочке показаний премьера в суде по "делам тысяч" на две недели, он лично прибыл на закрытое заседание окружного суда в Иерусалиме, чтобы привести свои аргументы и сообщить факты, которые не должны стать достоянием общественности.

Отмечается, что до сих пор по соображениям безопасности Нетаниягу отказывался явиться в окружной суд в Иерусалиме, предпочитая Тель-Авив.

Напомним, в пятницу в течение нескольких часов окружной суд Иерусалима дважды отклонил просьбу Биньямина Нетаниягу отложить дачу им показаний на две недели. Премьер-министр просил об отсрочке из-за того, что он назвал "первостепенными политическими, национальными и оборонными вопросами".

После первого отказа Нетаниягу представил секретный конверт со своим расписанием, однако в решении судей говорилось, что "в представленном расписании нет каких-либо необычных данных, подробностей или обстоятельств".

До этого глава правительства в течение трех недель не выступал в суде в связи с войной в Иране, однако объясняя свой отказ предоставить ему дополнительную отсрочку, судьи напомнили: срок действия чрезвычайного положения в судах истек, и они вернулись к запланированной работе – включая судебный процесс против главы правительства.