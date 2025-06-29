Продолжаются пожары в разных районах страны, в Хайфе частично отключено электричество

В связи с пожаром, вспыхнувшим в заповеднике Нахаль-Амуд южнее шоссе 85 между населенными пунктами Леваним и Хукок неподалеку от Кинерета, полиция эвакуировала жителей первой линии домов в кибуце Хукок.

Шоссе 90 перекрыто в районе пожара, полиция перенаправляет движение по альтернативным дорогам. На месте действуют десять пожарных расчетов и шесть самолетов пожарной авиации.

Продолжается сильный пожар в Хайфе в районе квартала Халиса. Электрическая компания отключила подачу электричества в этом районе в координации с пожарно-спасательной службой для продолжения операции по тушению огня.

Тушением пожара в Хайфе занимаются 19 пожарных расчетов и два самолета пожарной авиации, по состоянию на 15:40, пожарным удалось взять огонь под контроль и предотвратить более серьезный ущерб.

Пожарно-спасательная служба напоминает: по всей стране действует запрет на разведение огня на открытых территориях.