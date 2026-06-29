На севере Израиля, возле поселка Нес-Амим, в ДТП тяжело травмирован мотоциклист

На трассе №8611, недалеко от поселка Нес-Амим, мотоциклист не справился с управлением транспортным средством. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 19 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу в Нагарии, его состояние оценивается как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.