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Израиль

На севере Израиля, возле поселка Нес-Амим, в ДТП тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 29 июня 2026 г., 20:23 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 20:26
На севере Израиля, возле поселка Нес-Амим, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На трассе №8611, недалеко от поселка Нес-Амим, мотоциклист не справился с управлением транспортным средством. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 19 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу в Нагарии, его состояние оценивается как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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