Два человека пострадали в ДТП возле Ашдода, состояние одной из пострадавших тяжелое

На 4-м шоссе, в районе развязки Ад Алом, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что два человека в этом ДТП получили серьезные травмы.

В больницу "Асута" в Ашдоде доставлены женщина (примерно 44 лет) в тяжелом состоянии и мужчина (примерно 30 лет) с травмами средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.