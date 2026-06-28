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Израиль

Два человека пострадали в ДТП возле Ашдода, состояние одной из пострадавших тяжелое

ДТП
время публикации: 28 июня 2026 г., 22:41 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 22:41
Два человека пострадали в ДТП возле Ашдода, состояние одной из пострадавших тяжелое
Пресс-служба МАДА

На 4-м шоссе, в районе развязки Ад Алом, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что два человека в этом ДТП получили серьезные травмы.

В больницу "Асута" в Ашдоде доставлены женщина (примерно 44 лет) в тяжелом состоянии и мужчина (примерно 30 лет) с травмами средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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