Около Яфии обнаружен убитый мужчина
время публикации: 29 июня 2026 г., 06:35 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 07:17
Утром 29 июня около Яфии, недалеко от Нацерета, в автомобиле был обнаружен мужчина примерно 30 лет со следами огнестрельных ранений. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.
Полиция проводит расследование.
С начала года жертвами насилия в арабском секторе стали 143 человека. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы 128 таких убийств.
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