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Израиль

Около Яфии обнаружен убитый мужчина

Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 29 июня 2026 г., 06:35 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 07:17
Около Яфии обнаружен убитый мужчина
Пресс-служба МАДА

Утром 29 июня около Яфии, недалеко от Нацерета, в автомобиле был обнаружен мужчина примерно 30 лет со следами огнестрельных ранений. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.

Полиция проводит расследование.

С начала года жертвами насилия в арабском секторе стали 143 человека. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы 128 таких убийств.

Израиль
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