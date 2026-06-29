Около Яфии обнаружен убитый мужчина

Утром 29 июня около Яфии, недалеко от Нацерета, в автомобиле был обнаружен мужчина примерно 30 лет со следами огнестрельных ранений. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.

Полиция проводит расследование.

С начала года жертвами насилия в арабском секторе стали 143 человека. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы 128 таких убийств.