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Израиль

ЦАХАЛ атаковал подземную инфраструктуру ХАМАСа в центре сектора Газы

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 29 июня 2026 г., 21:36 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 21:36
ЦАХАЛ атаковал подземную инфраструктуру ХАМАСа в центре сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в субботу, 27 июня, был нанесен удар по подземной инфраструктуре ХАМАСа в районе Дир аль-Балаха, в центральной части сектора.

Военные сообщили, что в последнее время ХАМАС прилагал усилия по восстановлению этого объекта, что являлось грубым нарушением соглашения о прекращении огня. ЦАХАЛом были атакованы три цели в районе туннеля с целью его уничтожения.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что ХАМАС систематически размещает военные объекты в самом центре гражданских кварталов, цинично используя население в качестве "живого щита".

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