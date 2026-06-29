ЦАХАЛ атаковал подземную инфраструктуру ХАМАСа в центре сектора Газы
время публикации: 29 июня 2026 г., 21:36 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 21:36
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в субботу, 27 июня, был нанесен удар по подземной инфраструктуре ХАМАСа в районе Дир аль-Балаха, в центральной части сектора.
Военные сообщили, что в последнее время ХАМАС прилагал усилия по восстановлению этого объекта, что являлось грубым нарушением соглашения о прекращении огня. ЦАХАЛом были атакованы три цели в районе туннеля с целью его уничтожения.
В ЦАХАЛе подчеркивают, что ХАМАС систематически размещает военные объекты в самом центре гражданских кварталов, цинично используя население в качестве "живого щита".