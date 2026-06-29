ЦАХАЛ залил бетоном туннель, в котором ХАМАС удерживал тело лейтенанта Адара Голдина. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что инженерные подразделения дивизии "Газа" "запечатали" туннель, в котором ХАМАС удерживал тело лейтенанта Адара Голдина, погибшего в бою в Рафиахе, после чего его тело было похищено.

Туннель, в котором в последние годы удерживалось тело израильского военнослужащего, был обнаружен на юге Рафиаха бойцами инженерного спецназа "Яхалом" и 13-й флотилии.

В течение трех месяцев инженерное подразделение "Яхалом" и другие силы ЦАХАЛа работали над тем, чтобы залить бетоном и сделать непригодным для дальнейшего использования разветвленный туннель протяженностью более 16 километров. Этот подземный комплекс включал около 80 помещений для длительного пребывания боевиков, он служил штабом и использовался командиром бригады "Рафах" военного крыла ХАМАСа. Туннель находился рядом с Филадельфийским коридором, проходил под жилым кварталом, мечетями, детскими садами, клиниками, школой и больницей UNRWA.

Для "запечатывания" туннеля ЦАХАЛ использовал 30 тысяч кубометров бетона.

Лейтенант Адар Голдин погиб в бою 1 августа 2014 года во время операции "Нерушимая скала" в Рафиахе – боевики ХАМАСа похитили его из туннеля. Военный раввинат признал его погибшим, и в Израиле были проведены похороны фрагментов останков. В ноябре 2025 года ХАМАС передал его останки Израилю.