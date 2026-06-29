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Израиль

Нетаниягу провел брифинг по безопасности для Лапида

Биньямин Нетаниягу
Яир Лапид
время публикации: 29 июня 2026 г., 15:42 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 15:44
Нетаниягу провел брифинг по безопасности для Лапида
Noam Revkin Fenton/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава оппозиции Яир Лапид провели в понедельник, 29 июня, встречу для обновления по вопросам безопасности. Брифинг продолжался 45 минут.

Предыдущая такая встреча с главой оппозиции состоялась около двух с половиной месяцев назад. На нынешней встрече присутствовал новый военный секретарь премьер-министра, генерал-майор Гай Маркизано.

Израиль
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