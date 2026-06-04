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Израиль

Военный советник Исраэля Каца Гай Маркизано сменит Романа Гофмана, став советником Нетаниягу

Биньямин Нетаниягу
Сара Нетаниягу
Назначения
время публикации: 04 июня 2026 г., 18:44 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 18:44
Гай Маркизано
Wikipedia.org. Фото: דובר צה"ל

Глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил в четверг министру обороны Исраэлю Кацу и начальнику Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Эялю Замиру о решении назначить бригадного генерала Гая Маркизано своим военным секретарем.

Маркизано сменит на этом посту генерал-майора Романа Гофмана, который два дня назад вступил в должность главы "Мосада". До нынешнего назначения Маркизано служил военным секретарем министра обороны.

В связи с назначением Маркизано будет повышен в звании до генерал-майора.

Напомним, ранее сообщалось, что "финальное собеседование" с бригадным генералом Гаем Маркизано проводила накануне праздника Шавуот Сара Нетаниягу в отсутствие своего мужа. Встреча проходила в канцелярии премьер-министра и на ней присутствовал глава аппарата премьера Идо Норден.

Одни источники сообщили корреспонденту новостной службы 12 канала Ярону Аврааму, что беседа была больше похожа на "собеседование", чем на непринужденный разговор, другие настаивают на том, что супруга премьера и Маркизано просто обменялись приветствиями.

Израиль
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