Приостановка реформы юридической системы: большинство в переговоры не верит. Мнение читателей NEWSru.co.il

Вечером 27 марта, на фоне продолжающегося "парализующего протеста" противников юридической реформы, сопровождаемого объявлением всеобщей забастовки, и массовой акции в поддержку реформы, глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что голосование по реформе во втором и третьем чтениях будет отложено до летней сессии Кнессета. Он дал понять, что готов к переговорам с оппозицией, и призвал своих сторонников не поддаваться на провокации. После выступления Нетаниягу всеобщая забастовка была отменена, но массовые акции – как против реформы, так и в ее поддержку – продолжились.

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Редакция NEWSru.co.il провела опрос об отношении к решению Нетаниягу, о мотивах этого решения, о том, есть ли в данной ситуации победители и проигравшие, об осуществимости реформы, о перспективах переговоров, о легитимности тех или иных форм протеста, о том, какие последствия будет иметь нынешнее политическое противостояние и т.д.

В опросе, который проходил в течение одних суток (28-29 марта), приняли участие 7295 респондентов (6831 из них ответил на все 20 вопросов).

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ИТОГИ ОПРОСА

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ОТНОШЕНИЕ К РЕФОРМЕ

58% участников опроса относят себя к противникам юридической реформы, 36% – к ее сторонникам (более месяца назад, в ходе другого опроса 52% респондентов называли себя противниками реформы, 39% – сторонниками).

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Среди тех, кто относит себя скорее к правым, чем к левым, по новому опросу – 52% сторонников реформы и 42% противников реформы. Среди тех, кто относит себя скорее к левым, чем к правым – 6% сторонников реформы и 91% противников реформы.

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Был задан вопрос: "Как изменилось ваше отношение к реформе юридической системы за время дискуссий и протестов?" 35% ответили: "Я против этой реформы и остаюсь ее противником". 27% выбрали ответ: "Я против этой реформы, хотя считаю, что некоторые ее идеи разумны". 21% ответили: "Я за эту реформу и остаюсь ее сторонником". 10% говорят: "Я за эту реформу, но теперь считаю, что она должна быть менее радикальной". Только 2% выбрали ответ "Я был/была за эту реформу, но теперь являюсь ее противником", менее 1% – "Я был/была против этой реформы, но теперь являюсь ее сторонником".

Вопрос: "Верите ли вы в то, что реформа юридической системы в Израиле будет осуществлена?" Самый частый ответ, 26% – "Верю, но "проект Левина" претерпит значительные изменения". 21% – "Верю, но эта реформа не будет иметь отношения к "проекту Левина"". 18% – "Не верю и считаю, что такая реформа не нужна". 15% – "Не верю, хотя считаю, что такая реформа необходима". 9% – "Верю, что реформа будет осуществлена в рамках "проекта Левина"".

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ОТНОШЕНИЕ К РЕШЕНИЮ НЕТАНИЯГУ

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48% опрошенных позитивно отнеслись к решению премьер-министра Биньямина Нетаниягу заморозить продвижение юридической реформы. 11% отнеслись к этому решению негативно. 37% – неоднозначно.

"Левые" участники опроса незначительно в большей степени, чем "правые", довольны этим решением Нетаниягу. Среди сторонников реформы отношение к этому решению премьер-министра значительно более негативное, чем среди ее противников.

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Был задан вопрос: "Согласны ли вы с мнением, что приостановка процесса утверждения реформы нужна коалиции для того, чтобы погасить уличные протесты в надежде, что они не возобновятся с новой силой?" Абсолютное большинство (82%) солидарно с этим мнением. Лишь 9% считают иначе. "Левые" и противники реформы чаще, чем "правые" и сторонники реформы, придерживаются этого мнения. Но в целом, представители всех категорий респондентов как правило солидарны с этим мнением.

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Вопрос: "Кто, с вашей точки зрения, победил в противостоянии правительства и противников реформы?" 49% заявили: "Рано говорить о победе или поражении". 35% ответили: "Говорить о победе или поражении в данном случае вообще не имеет смысла". 12% заявляют о победе оппозиции. 4% говорят о победе коалиции.

ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕГОВОРАМ

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Был задан вопрос: "Верите ли вы возможность достижения соглашений между сторонниками и противниками реформы при посредничестве президента?" Подавляющее большинство, 61%, в такую возможность не верят. Только 16% сказали, что верят в возможность достижения соглашений.

При этом среди "правых" и "левых" соотношение числа верящих и не верящих в перспективы переговоров по реформе примерно равное.

Среди сторонников реформы немногим больше тех, кто верит в перспективы переговоров, чем среди ее противников.

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ОТНОШЕНИЕ К ЗАБАСТОВКЕ И ФОРМАМ ПРОТЕСТА

Вопрос: "Считаете ли вы, что не санкционированная судом всеобщая забастовка, объявленная 27 марта, была легитимной?" Большинство, 61%, считают эту забастовку легитимной. 31% придерживаются противоположного мнения. Среди сторонников реформы подавляющее большинство, 72%, считают эту забастовку нелегитимной (23% считают иначе). Среди противников реформы забастовку считают легитимной 86% (6% считают иначе).

Вопрос: "Считаете ли вы отказ от волонтерского участия в резервистских сборах легитимной формой протеста?" Большинство, 54%, считают такую форму протеста легитимной. 37% не считают такую форму протеста легитимной. Среди сторонников реформы только 18% считают такой вариант протеста легитимным, 77% придерживаются противоположного мнения. Среди противников реформы картина противоположная: 77% считают такую форму протеста легитимной, 11% считают иначе.

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53% согласны с тактикой лидеров протестов, заявивших, что они продолжат борьбу до полного отказа от законов по реформе. 36% с такой тактикой не согласны. Среди сторонников реформы соотношение – 14%/80%. Среди противников реформы – 79%/7%.

ОТНОШЕНИЕ К РЕШЕНИЯМ ПОЛИТИКОВ

47% считают, что Ярив Левин должен был подать в отставку с поста министра юстиции из-за замораживания реформы. 33% считают, что он не должен был этого делать. Среди сторонников реформы – 20%/67%. Среди противников реформы – 65%/11%.

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Подавляющее большинство, 74%, негативно оценивают решение Нетаниягу уволить Йоава Галанта с поста министра обороны. 16% относятся к этому решению позитивно. Среди сторонников реформы – 36%/43%. Среди противников реформы – 97%/1%.

65% считают правильным поведение Бени Ганца, который согласился на переговоры с коалицией по реформе. 16% считают его поведение неправильным. Среди сторонников реформы – 82%/6%. Среди противников реформы – 54%/22%.

ОТНОШЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ

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Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с инициативой об урегулировании политического конфликта путем начала переговоров под его патронажем. За это он подвергался критике как со стороны сторонников, так и со стороны противников реформы. Многие сочли, что Герцог предлагает недопустимый путь взаимных уступок или действует в интересах одной из сторон конфликта.

48% наших читателей говорят, что их отношение к Герцогу в 2023 году, на фоне его инициатив, осталось неизменным. 27% заявляют, что стали относиться к президенту лучше, 18% – хуже.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

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Большинство участников опроса, 63%, считают, что из-за разногласий по реформе возможен раскол в "Ликуде". 20% полагают, что раскола в "Ликуде" не будет.

Вопрос: "Как вы считаете, приведет ли политическое противостояние вокруг дискуссии о реформе юридической системы к развалу нынешней коалиции?" 35% выбрали ответ "Да, приведет, но нескоро". 24% – "Нет, не приведет". 23% – "Да, приведет, и скоро".

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

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В ходе опроса мы вновь выяснили политические предпочтения нашей читательской аудитории.

Вопрос: "Кого бы вы хотели видеть на посту главы правительства?"

Наиболее частые ответы:

Яир Лапид – 27%,

Биньямин Нетаниягу – 19%,

Авигдор Либерман – 14%,

Бени Ганц – 10%,

Гидеон Саар – 6%,

Йоав Галант – 2%.

Вопрос: "За какую партию или блок вы бы проголосовали, если бы выборы в Кнессет состоялись сейчас?"

Наиболее частые ответы:

"Еш Атид" (во главе с Яиром Лапидом) – 28%,

НДИ (во главе с Авигдором Либерманом) – 27%,

"Ликуд" (во главе с Биньямином Нетаниягу) – 17%,

"Махане Мамлахти" (во главе с Бени Ганцем) – 11%,

"Оцма Иегудит" (во главе с Итамаром Бен-Гвиром) – 4%,

"Ционут Датит" (во главе с Бецалелем Смотричем) – 2%,

МЕРЕЦ (во главе с Заавой Гальон) – 1%.

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По сравнению с результатами опроса, который мы проводили вскоре после выборов в Кнессет 25-го созыва, в ноябре 2022 года, несколько снизилась поддержка НДИ и "Ликуда", при этом резко выросла поддержка партии "Махане Мамлахти". Отметим, что и общенациональные опросы показывают рост популярности партии, которую возглавляет Бени Ганц.

Был задан вопрос: "Повлияли ли на ваш выбор ответа в предыдущем вопросе события, связанные с действиями по реформированию юридической системы и протестами против этой реформы?" 58% говорят, что не повлияли. 20% заявляют, что повлияли, но незначительно. 19% признаются, что повлияли и в значительной степени.