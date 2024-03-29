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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в южном Ливане

время публикации: 29 марта 2024 г., 19:05 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 19:27
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, после того, как были зафиксированы два пуска ракет с территории южного Ливана, из района Айта аш-Шааб, в направлении поселка Биранит, ВВС Армии обороны Израиля, взаимодействуя с 146-й бронетанковой дивизией, атаковали пусковую ракетную установку противника посредством БПЛА.

Также несколько часов назад истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию, использовавшемуся террористами "Хизбаллы" в военных целях. Кроме того, ВВС ЦАХАЛа атаковали здание в районе Мис аль-Джбейль, где был замечен террорист.

В течение дня самолеты ЦАХАЛа осуществили несколько атак на объекты террористической организации "Хизбалла" в районе Шебаа на юге Ливана, среди атакованных целей были военные здания и террористическая инфраструктура.

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