СМИ: Израиль настаивает на осуществлении плане Виткоффа

Израиль не принимает активного участия в переговорах по сделке, которые в основном ведутся между Египтом, Катаром и ХАМАСом в Дохе,сообщает Ynet со ссылкой на израильский высокопоставленный источник.

Согласно сообщениям в арабских СМИ, ХАМАС дал согласие на освобождение пяти (или менее) живых заложников и нескольких тел в обмен на продолжительное перемирие – предположительно, около 50 дней. Израиль настаивает на том, что в соответствии с планом Виткоффа, ХАМАС должен освободить десять заложников из 24, которые, по имеющейся информации, живы.

Израильский источник полагает, что прилагаются большие усилия для достижения согласия до праздника Песах. "Есть шанс чего-то достичь", – сказал высокопоставленный источник.