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Израиль

Силы ЦАХАЛа начали наземную операцию в районе Аль-Джанина в Рафиахе

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 29 марта 2025 г., 20:34 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 20:43
Силы ЦАХАЛа начали наземную операцию в районе Аль-Джанина в Рафиахе
Пресс-служба ЦАХАЛа

В последние часы силы ЦАХАЛа начали наземную операцию в районе Аль-Джанина в Рафиахе с целью расширения зоны безопасности на юге сектора Газы. В ходе операции была уничтожена террористическая инфраструктура ХАМАСа.

Одновременно ВВС ЦАХАЛа при содействии ШАБАКа продолжают атаковать террористические объекты ХАМАСа и "Исламского джихада" по всему сектору Газы.

Среди объектов, уничтоженных за минувшие двое суток, были склады оружия, ракетные установки, военные здания и другая террористическая инфраструктура. В результате ударов были ликвидированы террористы, в том числе и причастные к минометным обстрелам израильской территории.

Израиль
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