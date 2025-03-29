В последние часы силы ЦАХАЛа начали наземную операцию в районе Аль-Джанина в Рафиахе с целью расширения зоны безопасности на юге сектора Газы. В ходе операции была уничтожена террористическая инфраструктура ХАМАСа.

Одновременно ВВС ЦАХАЛа при содействии ШАБАКа продолжают атаковать террористические объекты ХАМАСа и "Исламского джихада" по всему сектору Газы.

Среди объектов, уничтоженных за минувшие двое суток, были склады оружия, ракетные установки, военные здания и другая террористическая инфраструктура. В результате ударов были ликвидированы террористы, в том числе и причастные к минометным обстрелам израильской территории.