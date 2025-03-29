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Израиль

Канцелярия Нетаниягу: Израиль представил посредникам свое встречное предложение

Заложники
Биньямин Нетаниягу
Правительство
время публикации: 29 марта 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 20:32
Канцелярия Нетаниягу: Израиль представил посредникам свое встречное предложение
Flash90/Miriam Alster

В канцелярии премьер-министра заявили, что "Биньямин Нетаниягу провел серию консультаций после предложения, полученного от посредников. В последние часы Израиль представил посредникам свое встречное предложение, составленное в полной координации с Соединенными Штатами".

Ранее саудовские и катарские СМИ сообщили, что ХАМАС согласен на предложение о перемирии, готов освободить гражданина США Идана Александра и "передать четырех похищенных, среди которых как живые заложники, так и останки".

Посредники пытаются достичь компромисса в ближайшие дни, воскресенье или понедельник. "Сделка может быть заключена, если ХАМАС и Израиль положительно отреагируют на предложение, над которым в настоящее время ведется работа, вероятность достижения такого результата станет ясна в ближайшие часы", – пишет "Аш-Шарк аль-Аусат".

Израиль
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