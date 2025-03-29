Канцелярия Нетаниягу: Израиль представил посредникам свое встречное предложение

В канцелярии премьер-министра заявили, что "Биньямин Нетаниягу провел серию консультаций после предложения, полученного от посредников. В последние часы Израиль представил посредникам свое встречное предложение, составленное в полной координации с Соединенными Штатами".

Ранее саудовские и катарские СМИ сообщили, что ХАМАС согласен на предложение о перемирии, готов освободить гражданина США Идана Александра и "передать четырех похищенных, среди которых как живые заложники, так и останки".

Посредники пытаются достичь компромисса в ближайшие дни, воскресенье или понедельник. "Сделка может быть заключена, если ХАМАС и Израиль положительно отреагируют на предложение, над которым в настоящее время ведется работа, вероятность достижения такого результата станет ясна в ближайшие часы", – пишет "Аш-Шарк аль-Аусат".