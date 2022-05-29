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В Израиле

МВД ограничило возможность приглашать в Израиль граждан Украины ближайшими родственниками, супругов приглашать нельзя

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МВД ограничило возможность приглашать в Израиль граждан Украины ближайшими родственниками, супругов приглашать нельзя
МВД Израиля

Управление регистрации населения и иммиграции Израиля изменило форму приглашения в страну граждан Украины.

На сайте, где заполняется прошение на въезд в страну, вместо поля, в которое можно было вписать степень родства приглашающего и приглашенного, появилось выпадающее меню, где можно выбрать только один из указанных вариантов. При этом в списке вариантов есть только так называемые "ближайшие родственники" – отец, мать, сестра, брат, дочь, сын. В списке нет, в том числе, супругов израильтян.

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При этом официально об изменениях правил приглашения в Израиль граждан Украины объявлено не было.

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В адвокатском офисе "Коваленко-Зернопольский", обратившем внимание нашей редакции на эти изменения, подчеркивают, что новая форма не дает возможность пригласить в Израиль не только супругов израильтян, но и любых других родственников, не входящих в категорию "ближайших" – бабушек, племянников и так далее.

Отметим, что на прошлой неделе министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед приняла решение о том, что правоохранительные органы не будут принимать меры против украинцев, которые устраиваются в Израиле на работу, и против их работодателей (речь идет об украинцах, въехавших в Израиль после 24 февраля).

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Форма приглашения граждан Украины в Израиль, по всей видимости, была изменена примерно одновременно с решением не запрещать украинским гражданам работать в нашей стране.

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Редакция NEWSru.co.il обратилась в канцелярию главы МВД Айелет Шакед и в пресс-службу Управления регистрации населения с просьбой прокомментировать изменение правил въезда в Израиль украинских граждан.

В канцелярии министра утверждают, что Шакед не вносила никаких изменений в правила въезда в Израиль украинцев, и просят обращаться напрямую в Управление регистрации населения.

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В свою очередь, Управление регистрации населения, которое должно осуществлять указания главы МВД, не отвечает на запросы нашей редакции.

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30 мая состоится заседание БАГАЦа по вопросу о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в Израиль. Ранее государство по требованию БАГАЦа предоставило объяснение по поводу того, почему украинские граждане не освобождены от прошения о въездной визе в Израиль во время войны в Украине. Согласно ответу государства, граждане Украины, которые изъявляют желание в настоящее время въехать в Израиль, являются не туристами, а беженцами, и поэтому на них не распространяется безвизовый режим.

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Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 Мая 2022
Израиль продлевает гражданам Украины визы до 30 июня и фактически разрешает работать
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Мая 2022
Назначена дата рассмотрения иска в БАГАЦ по беженцам из Украины
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