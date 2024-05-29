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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны восемь подозреваемых, ранены трое военнослужащих

время публикации: 29 мая 2024 г., 16:13 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 16:19
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны восемь подозреваемых, ранены трое военнослужащих
Пресс-служба ЦАХАЛа

29 мая силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали восемь подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Саире, Шиюхе, Хевроне, Ятте, Таркумии, Байт Ур ат-Тахте, Тубасе, Туль-Кареме. Конфискованы оружие, боеприпасы и амуниция, а также агитационные материалы.

Происходили столкновения. В ходе операции в Тубасе в результате подрыва мины были ранены трое военнослужащих, двое раненых госпитализированы.

В Туль-Кареме и окрестностях разыскивали террористов, обстрелявших сегодня поселок Бат-Хефер.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4000 подозреваемых в терроре, около 1700 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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