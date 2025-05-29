На 446-й трассе в результате аварии погиб водитель

На 446-й трассе, недалеко от поселения Офарим, водитель не справился с управлением и грузовик, съехав с дороги, перевернулся. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что водитель (примерно 60 лет) получил множественные травмы, от которых скончался на месте.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.