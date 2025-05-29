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Израиль

На 446-й трассе в результате аварии погиб водитель

ДТП
время публикации: 29 мая 2025 г., 18:00 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 18:00
На 446-й трассе в результате аварии погиб водитель
Пресс-служба МАДА

На 446-й трассе, недалеко от поселения Офарим, водитель не справился с управлением и грузовик, съехав с дороги, перевернулся. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что водитель (примерно 60 лет) получил множественные травмы, от которых скончался на месте.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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