На 446-й трассе в результате аварии погиб водитель
время публикации: 29 мая 2025 г., 18:00 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 18:00
На 446-й трассе, недалеко от поселения Офарим, водитель не справился с управлением и грузовик, съехав с дороги, перевернулся. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что водитель (примерно 60 лет) получил множественные травмы, от которых скончался на месте.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 мая 2025