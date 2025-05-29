Двухнедельный Равид Хаим Гез похоронен на кладбище "Ар а-Менухот"

Равид Хаим Гез, сын убитой террористом около двух недель назад Цеэлы Гез, был похоронен на кладбище "Ар а-Менухот" в Иерусалиме рядом с матерью. Равид Хаим родился в ходе экстренного кесарева сечения, когда критически раненая Цеэла Гез была доставлена в больницу.

Сердце матери к тому времени достаточно долго не билось, и малыш в результате гипоксии получил тяжелые поражения головного мозга. Первые дни своей короткой жизни он находился в критическом состоянии, затем его состояние было классифицировано как тяжелое. Но причиненные мозгу младенца поражения были уже необратимыми, и он скончался в больнице в возрасте всего 15 дней.

Дедушка малыша, приехавший из США для участия в ритуале обрезания мальчика, которое были вынуждены отложить в надежде, что малыш окрепнет, в итоге присутствовал на похоронах внука.